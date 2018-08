Late doelpunten Cambuur doen TOP Oss de das

Wels hield vast aan zijn basisformatie van vorige week. Dat betekende dus dat Norichio Nieveld op het middenveld speelde. Nieveld, vorig seizoen centrale verdediger, speelde opnieuw verdienstelijk. Net als uitblinker Bryan Smeets, die tegen zijn oude club speelde. Smeets’ contract werd vorig jaar in het midden van het seizoen verscheurd.

De Limburger leek uit op sportieve wraak. Na 12 minuten maakte hij de 1-0 voor de Ossenaren, na een vlijmscherpe counter die begon bij keeper Nick Olij en via Ragnar Oratmangoen bij Smeets belandde. Nog veel mooier was zijn Smeets’ moment halverwege de eerste helft. Hij zag Xavier Mous, vorig seizoen nog onder de lat in Oss, iets te ver voor zijn lijn staan. Smeets’ lob vanaf de middenlijn ging maar net over.

Niet slagvaardig

In de eerste helft had TOP Oss de score nog wel iets verder kunnen uitbreiden, maar voorin was het net niet slagvaardig genoeg. De Friezen stelde daar alleen een poging van Tyrone Conraad tegenover.

In de tweede helft kwam Cambuur al na twee minuten op gelijke hoogte. Invaller Karim Rossi was attent bij een steekbal van Cambuur: 1-1. Na de gelijkmaker nam TOP Oss het initatief weer over. Na een uur moest TOP Oss een penalty krijgen nadat Ragnar Oratmangoen onderuit werd gehaald, maar de scheidsrechter floot niet. Niet veel later schoot Norichio Nieveld nog eens over.