Lion Kaak had zijn jubileum bij TOP anders willen vieren: ‘Het irriteert allemaal wel’

Het vieren van zijn honderdste wedstrijd voor TOP Oss, was in een leeg stadion op een koude vrijdagavond toch wel erg sober geworden. Dat lag niet zozeer aan het dankwoord en de bloemen voor Lion Kaak vooraf, maar wel aan de karige ambiance die de pandemie in het betaald voetbal veroorzaakt. “Het zijn natuurlijk bijzaken, maar het is wel jammer. Je hebt er hard voor gewerkt, en het is een leuke mijlpaal voor mezelf”, zei de middenvelder achteraf. “Zo’n wedstrijd voelt niet anders, maar het is wel leuk dat ze aan je denken en iets geven.”