Lion Kaak (TOP Oss) koploper bij Profeet van de Week

TOP Oss treft Rijnsburg­se Boys in de eerste ronde van de KNVB-be­ker

25 augustus Rijnsburgse Boys is de tegenstander van TOP Oss in de eerste ronde van de KNVB-beker. Dat heeft loting zaterdagavond bepaald. De wedstrijden in de eerste ronde van het bekertoernooi worden gespeeld op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 september. De Ossenaren spelen een uitwedstrijd.