LIVE | Bouyaghlafen profiteert van slechte terugspeelbal TOP Oss; FC Den Bosch op voorsprong

TOP Oss vindt nieuwe hoofdspon­sor: ‘Dit is geweldig nieuws’

14:14 Best Practice is de nieuwe hoofdsponsor van TOP Oss. Het bedrijf uit Eindhoven, gespecialiseerd in financieel advies, volgt Martin Glas op. TOP Oss speelt vanavond tijdens de derby tegen FC Den Bosch al met het nieuwe tricot op de borst.