LIVE | FC Eindhoven-doelman Swinkels voorkomt voorsprong TOP Oss

TOP Oss wint weer eens na vier nederlagen op rij; fabelach­tig doelpunt Van der Heijden

12 maart TOP Oss maakte het vrijdagavond in Dordrecht even onnodig spannend. Maar met een verrassende treffer in de eindfase zorgde Dennis van der Heijden voor de overwinning voor zijn ploeg: 1-3.