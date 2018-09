Flets TOP Oss kan niet overtuigen in Volendam

Na twintig minuten was er een vervelend moment voor linksback Dean van der Sluys. Hij kwam hard in botsing met zijn directe tegenstander, en bleef daarna liggen op het gras. De dokters van beide teams kwamen poolshoogte, waarna hij werd gewisseld met vermoedelijk een hersenschudding.

Kansen

De tweede helft was niet hoogstaand. Beide ploegen waren slordig, er was weinig diepgang en de bal ging te traag rond. Zo ontstond zich een duel dat voortkabbelde. Het was hopen op een bevlieging van bijvoorbeeld Bryan Smeets of Huseyin Dogan. Maar niemand bij TOP Oss kon het verschil maken.