LIVE | Lion Kaak schiet TOP Oss dichter bij Jong AZ: 1-2

TOP Oss laat te laat tanden zien om punten te pakken in Utrecht

19 augustus Het was maandagavond een prachtige avond voor een goede voetbalwedstrijd tussen Jong FC Utrecht en TOP Oss. Helaas werkten de teams op Sportcomplex Zoudenbalch in Utrecht daar niet aan mee. Na tien minuten was de eerste noemenswaardige actie pas waar te nemen, toen Philippe Rommens van 35 meter met een - eerlijk is eerlijk - schitterend schot de lat wist te raken. Op verdere aanvallen wordt de Osse aanhang nauwelijks getrakteerd.