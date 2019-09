LIVE | NAC en TOP Oss geven elkaar weinig toe

VOORBESCHOUWING Wels voelt geen druk, ondanks lage plek TOP Oss op ranglijst: ‘De enige die mij druk oplegt, ben ik zelf’

20 september Voortborduren op het goede spel van afgelopen week tegen Go Ahead Eagles. Dat is wat trainer/coach Klaas Wels zaterdagavond wil zien in Helmond. De druk op het behalen van een goed resultaat is groot, maar Wels wil daar niks van weten.