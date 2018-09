LIVE | Sensationele start brutaal TOP Oss dat leiding pakt in volle Grolsch Veste

TOP Oss speelt zaterdagavond het duel met FC Twente. Op bezoek in Enschede kan de ploeg van Klaas Wels de nare nasmaak na de verloren thuiswedstrijd tegen Cambuur (1-3) wegspoelen. Dat zal dan moeten gebeuren in een volle Grolsch Veste. In FC Twente treft TOP misschien wel titelkandidaat nummer één. Mochten de Ossenaren resultaat boeken, dan kan dat met recht een stunt genoemd worden.