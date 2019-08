LIVE | Slecht verdedigen TOP Oss levert Jong FC Utrecht voorsprong op

video TOP Oss presen­teert Langedijk in bijzondere video als ‘nieuwste aanwinst uit de hoge hoed van Bijvelds’

7 augustus Aanvaller Pieter Langedijk (25) is de nieuwe aanvaller van TOP Oss. Hij komt over van Go Ahead Eagles en tekent voor één jaar bij de Ossenaren. De ploeg presenteerde de nieuwste aanwinst in een bijzondere video.