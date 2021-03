LIVE | Snel doelpunt Go Ahead na rust lijkt duel in Oss al te beslissen

TOP Oss bindt ook Jong Ajax aan de zegekar: vijfde overwin­ning op rij

5 januari De afgelopen twee seizoenen verloor TOP Oss nog niet in eigen huis van Jong Ajax. Beide keren werd met 2-1 gewonnen. Vooral de fabuleuze goal vanaf de middenlijn van de inmiddels bij Sparta spelende Bryan Smeets staat bij elke Osse supporter in het geheugen gegrift. Zo’n huzarenstukje werd dit keer niet geleverd, maar de thuisploeg zette de voor de winterstop ingezette zegetocht wel door: 1-0. Het was alweer de vijfde zege op rij voor de ploeg van Klaas Wels.