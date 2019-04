LIVE | Stroef TOP Oss verder tegen tiental GAE na natrappen Verheydt

TOP Oss vindt vervanger voor Van der Sluys in Belg Bourdouxhe

17 april De Belgische middenvelder Jason Bourdouxhe vertrekt bij FC Emmen om voor TOP Oss te gaan spelen. Hij is daar de beoogde opvolger voor Dean van der Sluys, die na vijf seizoenen in Oss naar RKC Waalwijk vertrekt. Van der Sluijs is weliswaar linksback, maar komt in het 5-3-2 systeem waarmee TOP onder Klaas Wels vaak mee naar voren. Van Bourdouxhe wordt dan ook verwacht dat hij snel zal kunnen schakelen.