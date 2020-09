LIVE | TOP Oss al vroeg op achterstand na penalty

TOP Oss ziet in mondkapjes of tv-beel­den voor seizoens­kaart­hou­ders de redding

11 mei TOP Oss is misschien wel dé club die symbool staat voor spelen in de eerste divisie. Directeur Peter Bijvelds wil denken in kansen en niet te veel jammeren. ,,Voor Fox Sports is de komende periode waarschijnlijk een cruciale rol weggelegd.”