LIVE | TOP Oss en Helmond Sport vermaken nog niet, komt er in de tweede helft een doelpunt?

TOP Oss krijgt koude douche in Kerkrade dankzij 2-0 verlies

Vanaf een vijfde plek op de ranglijst toog TOP Oss vol goede moed naar Kerkrade. Daar trof het een Roda JC dat in eigen stadion dit seizoen nog geen overwinning geboekt had, en erop gebrand was daar in de zevende speelronde verandering in te brengen. Met succes, want de thuisploeg pakte drie punten dankzij twee treffers van Bryan Limbombe.

17 september