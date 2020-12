LIVE | TOP Oss gaat tegen NEC aan de leiding

Tientallen duels eerste divisie krijgen nieuwe speeldata: alle wedstrij­den in najaar live op televisie

12 oktober De KNVB heeft de speelkalender maandagmiddag flink op de schop gedaan. In de eredivisie werden 41 wedstrijden van een nieuwe speeldatum of -tijd voorzien. Bij de clubs in de Keuken Kampioen Divisie was de ingreep nog rigoureuzer. Dat lot treft dus ook FC Den Bosch en TOP Oss.