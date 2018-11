LIVE | TOP Oss gaat voor de vierde competitiezege op rij tegen Almere City

TOP Oss verbaast zichzelf: ‘Dit is gewoon bijzonder’

10:13 TOP Oss - Almere City FC. Nog niet zo gek lang geleden een typisch ‘kelderaffiche’ in de eerste divisie. Dit seizoen zijn beide ploegen, deze zaterdagavond om 18.30 uur elkaars tegenstander in Oss, trotse subtoppers in de Keuken Kampioen Divisie.