LIVE | TOP Oss houdt stand in slotfase en zorgt voor sensationele zege in Volendam

Na een bloedstollende eindfase trok TOP Oss in Volendam aan het langste eind. Van de drie goals in het met 2-1 gewonnen duel, vielen er twee in blessuretijd.

TOP Oss beleefde een droomstart tegen het als tweede op de ranglijst geclassificeerde FC Volendam. In de vierde minuut kopte Kay Tejan een bal door naar Jearl Margaritha die deze direct righting het doel deed scheren. Van de Volendamse stadion speaker kreeg hij het doelpunt vervolgens op zijn naam, maar het was Joshua Sanches die de bal het laatste zetje over de lijn gaf: 0-1.

De Ossenaren gaven vervolgens ruim een kwartier lang geen centimeter weg. Rick Stuy van den Herik tekende bijna voor een tweede doelpunt na opnieuw een voorzet van Margaritha, maar ranselde de bal van dichtbij over het doel. Twee grote kansen voor de thuisploeg volgden enkele momenten later. In de 26ste minuut was de verder sterk acterende Roshon van Eijma een te nonchalant, en liet zich de bal afsnoepen. Robert Mühren kon uithalen, maar produceerde enkel een matige schuiver naast het doel. Minuten later was zijn schot wel goed, maar niet goed genoeg om keeper Norbert Alblas te verrassen.

Nieuw elan

Na rust wilde Volendam door Kevin Visser te wisselen ten faveure van de op de bank begonnen Daryl van Mieghem wat nieuw aanvallend elan inbrengen. De verfriste thuisploeg drong met een hoger tempo aan. TOP was echter vastbesloten niet enkel tegen te houden. Na tien minuten lobde Margaritha de bal over keeper Filip Stankovic heen, maar zag deze via de binnenkant van de paal het doel weer uit stuiten.

Na ruim een uur leken de Volendammers de wind ineens volledig in de rug te hebben, maar wilde de bal er zelfs voor open doel niet in. Keer op keer kon TOP ternauwernood opruimen, en in de counter vervolgens zelf de tanden laten zien. De wedstrijd begon te swingen en een enkel doelpunt leek onwaarschijnlijk, al kon het aan beide kanten vallen. Volendam drong volop aan, maar te onzuiver. Vijf minuten voor het einde waren zij met een vrije trap nochtans dichtbij, maar mepte Alblas de bal haarscherp de hoek uit.

In de blessuretijd scoorde TOP dankzij Dean Guezen de 0-2, en leken de drie punten binnen. Invaller Martijn Kaars scoorde echter pijlsnel de aansluitingstreffer, waardoor de extra tijd ongemeen spannend werd. Tot opluchting van de Ossenaren trokken zij ditmaal aan het lange eind: 1-2.

Opstelling: Alblas; Leliendal, Van Eijma, Piqué, Pata; Stuy van den Herik, Kaak, Sanches (80. Damen); Margaritha (77. Guezen), Tejan, Mathieu (87. Leidsman)