LIVE | TOP Oss kan klimmen op ranglijst door zege op Jong AZ

• Jong AZ staat 16de; TOP Oss 17de. De Ossenaren hebben wel een duel minder gespeeld

• Bij een zege in Alkmaar heeft TOP Oss twee punten meer dan Jong AZ

• TOP Oss is de ploeg met de minst gescoorde doelpunten; slechts 9 in 13 wedstrijden