LIVE | TOP Oss kijkt in eigen huis al snel tegen een achterstand aan, MVV scoort via Keulen

Voormalig TOP Os­s-trai­ner Klaas Wels moet vertrekken bij MVV

MVV en trainer Klaas Wels gaan per direct uit elkaar. De slechte resultaten hebben de 48-jarige Brabander de kop gekost. Wels was de afgelopen vijf jaar succesvol en populair bij TOP Oss, maar staat met MVV dit seizoen teleurstellend 18de in de Keuken Kampioen Divisie.

30 maart