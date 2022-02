LIVE | TOP Oss komt op gelijke hoogte met FC Eindhoven na spectaculaire omhaal

TOP Oss moet het hoofd buigen voor FC Emmen

TOP Oss ging naar Emmen in een directe strijd om de koppositie in het periodeklassement. Dat bleek bij vlagen haalbaarder dan van tevoren verwacht werd, maar uiteindelijk deed TOP zichzelf in de Oude Meerdijk door slordig balverlies geen plezier. FC Emmen won met 3-1.

4 februari