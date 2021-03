LIVE | TOP Oss laat kaas van het brood eten door NAC en wringt zich in lastige positie

Geens ziet zichzelf als hoofdschul­di­ge van nederlaag TOP Oss: ‘Scheids­rech­ter kon niet anders dan fluiten’

11 januari TOP Oss was naar Deventer gekomen om het clubrecord van vijf gewonnen wedstrijden op rij te breken. Maar het enige dat gisteravond gebroken werd, was hun ongeslagen reeks. En wellicht het hart van keeper Bo Geens, die zichzelf als hoofdschuldige aanwees daarvan. ,,Heel spijtig dat we de reeks zo weggeven", zei de Vlaming na een diepe zucht.