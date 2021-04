LIVE | TOP Oss moet in de achtervolging op Jong FC Utrecht

Anticlimax voor TOP Oss in Eindhoven, Fleuren mag aan de bak

27 maart Één keer trof de bal het net op vrijdagavond in Eindhoven. In de allerlaatste minuut van de officiële speeltijd raakte invaller Cas Peters zijn doel, maar wel terwijl de vlag van de grensrechter omhoog ging. De anticlimax voor de Ossenaren was daarmee compleet.