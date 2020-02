LIVE | TOP Oss moet Jong FC Utrecht weer naast zich dulden

Gehavend TOP Oss wil aanvallen tegen Jong FC Utrecht

10:00 Er is lang gewacht op de officiële komst van Jan Lammers naar TOP Oss. Hoewel de voormalige centrumverdediger van RKC Waalwijk al sinds halverwege januari mee-traint in het Frans Heesen Stadion, was zijn overschrijving vanuit Borneo FC nog altijd niet rond.