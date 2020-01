LIVE | TOP Oss neemt het in de mist op tegen AZ, basisdebuut Damen

KNVB-beker Geen zenuwen voor TOP Oss, want alles kan in de beker: ‘Clubs spelen niet graag tegen ons’

8:00 TOP Oss beleeft zware tijden in de competitie, maar is nog springlevend in het bekertoernooi. Vanavond wacht in de achtste finale een loodzwaar duel met AZ.