LIVE | TOP Oss op achterstand in Doetinchem na rake strafschop Danzell Gravenberch

TOP Oss versterkt zich met voormalig Feyenoor­ders Toshio Lake en Ömer Gündüz

Na het vertrek van Kay Tejan naar Sheriff Tiraspol was TOP Oss op zoek naar een nieuwe centrumspits. Die is nu gevonden in de vorm van Toshio Lake. Voormalig Feyenoord-middenvelder Ömer Gündüz voegt zich eveneens bij de club uit Oss.

11 augustus