LIVE | TOP Oss op achterstand tegen Roda, doelman Alblas geblesseerd van het veld

• TOP Oss is twee wedstrijden op rij ongeslagen, en van de laatste zeven wedstrijden werden er maar twee verloren.

• In Kerkrade verloor TOP met 2-0 van Roda, eerder dit seizoen.

• TOP Oss staat twaalfde, Roda JC staat achtste in de KKD.