LIVE | TOP Oss op bezoek bij Roda JC op jacht naar eerste punten

TOP Oss biedt seizoen­kaart­hou­ders tegemoetko­ming aan

14 mei Doordat het seizoen dankzij de coronacrisis vroegtijdig ten einde is gekomen, hebben seizoenkaarthouders uiteindelijk minder wedstrijden kunnen bezoeken dan waar zij in eerste instantie voor betaald hebben. Als tegemoetkoming bieden clubs, waaronder TOP Oss, de mogelijkheid zogenoemde coronavouchers te bestellen. Daarmee kunnen supporters in het komende seizoen vijf wedstrijden kosteloos bezoeken. Deze zijn beschikbaar tot 13 juli.