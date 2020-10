LIVE | TOP Oss probeert in duel met FC Dordrecht van laatste plaats af te komen

TOP Oss niet bij machte een vuist te maken op bezoek bij NEC

18 augustus Hoewel TOP Oss zich tot ruim in de eerste helft kranig wist te weren, maakte een pingel in de vijfentwintigste minuut de weg vrij voor een flinke nederlaag. Op bezoek in Nijmegen werd met 4-0 verloren van NEC.