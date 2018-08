LIVE | TOP Oss speelt met Jong PSV: 4-1

Piqué toch nog een jaar bij TOP Oss

17 augustus TOP Oss heeft toch nog een jaar de beschikking over publiekslieveling Lorenzo Piqué. De centrale verdediger sluit aan op amateurbasis. Piqué koos na zes seizoen in Oss voor een nieuwe uitdaging. Hij verlengde zijn contract niet in de hoop een nieuwe club te vinden. Een geschikte werkgever diende zich niet aan, waardoor hij een maand geleden opdook bij TOP Oss als testspeler, in eerste instantie om zijn conditie op peil te houden. Nu kiezen TOP Oss en Piqué ervoor om nog een jaar met elkaar in zee te gaan.