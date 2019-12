LIVE | TOP Oss tegen Excelsior op zoek naar aansluiting met middenmoot

Voormalig Valencia-spe­ler Lion Kaak (nu TOP Oss) kijkt uit naar duel met Ajax

10 december Voor TOP Oss-speler Lion Kaak (28) is het beslissende Champions League-duel tussen Ajax en Valencia vanavond een bijzondere wedstrijd. De middenvelder speelde in het seizoen 2013/2014 zelf in de Sinaasappelstad en stond in dat jaar regelmatig op het veld met Valencia-vedetten Dani Parejo en José Gaya.