LIVE | TOP Oss toont dadendrang tegen hoogvlieger Excelsior, nog geen goals in het Osse Kuipje

TOP Oss stelt overrompe­len­de zege op Jong FC Utrecht al veilig in de eerste helft

Het bleef in het Frans Heesen Stadion maar doelpunten regenen voor TOP Oss. Vier keer troffen de Ossenaren doel in één helft, tegenover een eenzaam doelpunt van Jong FC Utrecht in de tweede helft: 4-1.

25 februari