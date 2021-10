LIVE | TOP Oss vroeg op achterstand tegen FC Eindhoven

TOP Oss slaat toch nog toe op Deadline Day en huurt aanvallen­de middenvel­der van Zulte Waregem

31 augustus Aanvallende middenvelder Mathieu de Smet was onlangs al te vinden in het Frans Heesen Stadion, waar zijn naam sinds vorige week rond gonst. De 21-jarige Belg staat nog altijd onder contract bij Zulte Waregem, dat in zijn thuisland op het hoogste niveau speelt, maar wordt dit seizoen verhuurd aan de Ossenaren.