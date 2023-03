LIVE | TOP Oss wil thuis weer eens drie punten pakken, Helmond Sport komt op bezoek

TOP Oss trekt nieuwe technisch directeur aan, Wels blijft hoofdtrai­ner

Met het oog op volgend seizoen heeft TOP Oss spijkers met koppen geslagen. De club heeft in de persoon van de 33-jarige Linton Posthumus een nieuwe technisch directeur gevonden, die al direct per 1 april in dienst treedt. Klaas Wels blijft aan als hoofdtrainer en zal ook volgend seizoen voor de groep staan.