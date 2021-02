LIVE | TOP Oss ziet Almere City al vroeg weglopen en staat voor zware opdracht

Zure nederlaag voor TOP biedt toch perspec­tief

24 januari TOP Oss trok zichzelf op in de tweede helft , maar kon niet voorkomen dat Excelsior in de eindfase er alsnog met drie punten vandoor ging: 3-1. ,,Ik denk dat we aan totaal de verkeerde kant van de score staan”, vatte trainer Klaas Wels zijn visie op de wedstrijd samen.