LIVE | Van der Sloot gunt Margaritha basisplek bij TOP Oss in Brabants onderonsje met NAC

Nakaarten 2022: april Jack van Lieshout werd dit jaar directeur van TOP, náást rol als centrumma­na­ger: ‘Heb natuurlijk nog tijd’

OSS - Jack van Lieshout is sinds april van dit jaar de algemeen directeur van TOP Oss. ,,Van voetbal heb ik nog steeds niet veel verstand.” De Osse centrummanager propt twee drukke banen in een week. ,,En dan heb ik nog steeds het gevoel dat ik best veel vrije tijd heb.”

