LIVE | Weinig spektakel bij TOP Oss - FC Volendam

TOP Oss zet druk in Eindhoven, maar verliest wel

1 april Hoewel de wedstrijd op gelijke voet begon, was het na de openingstreffer Eindhoven dat het overwicht kreeg. Huseyin Dogan had weliswaar een uitstekende kans voor de Eindhovense goal, maar in de counter die direct daarop volgde was het Elisha Sam die namens Eindhoven de bal langs Koeman schoot. Dat leek een deuk in het Osse zelfvertrouwen te slaan.