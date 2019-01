Maikel Verkoelen verlaat TOP Oss en keert per direct terug bij Helmond Sport: ‘Ik heb iets te bewijzen’

Zelf had hij het niet aan zien komen dat hij zó snel al terug zou keren bij Helmond Sport. Toch is Maikel Verkoelen (26), die TOP Oss verlaat, vooral ‘heel blij’ dat hij vanaf dinsdag weer meetraint op De Braak. ,,Het was snel geregeld, Helmond Sport en ik zijn heel open tegen elkaar geweest.”

Hij vertrok afgelopen zomer nog uit Helmond omdat hij niet de waardering voelde die hij bij TOP Oss wel kreeg. Verkoelen mocht wel mee blijven trainen bij Helmond Sport, maar als er 22 man voor een partijspel waren, kon hij als ‘nummer 23’ weleens wissel staan. Bij TOP wilden ze hem wel écht graag hebben, proefde Verkoelen toen. Inmiddels is er het nodige veranderd. ,,Ik heb TOP om duidelijkheid gevraagd over de toekomst, dat konden ze niet geven. Ik heb eieren voor mijn geld gekozen, het was geen keuze die over één nacht ijs ging”, zegt Verkoelen.

Geen wrok

De Helmonder, die inmiddels zijn eigen bedrijfje heeft, ging er eens goed voor zitten. Een andere club in het profvoetbal of toch een stapje terug naar de amateurs? De sportman in hem wil het liefst op een zo hoog mogelijk niveau blijven spelen. Vandaar dat hij contact zocht met de club waar hij de voorgaande twee seizoenen onder contract stond. ,,Ik koester geen wrok tegen Helmond Sport. We hebben ook op een duidelijke, goede en vlotte manier met elkaar om tafel gezeten. Ik wil weer spelen”, zegt hij. Bij TOP was hij, ook al door de stevige concurrentie, vooral wisselspeler. Hij kwam uiteindelijk tot acht wedstrijden, waarvan drie als basisspeler.

In Helmond lonkt een beter perspectief, op De Braak is veel minder concurrentie dan in Oss. Verkoelen sluit op amateurbasis aan, met de insteek om een contract ‘te verdienen’. ,,Ik heb voor mijn gevoel iets te bewijzen na mijn blessure, ben nu topfit. Ik denk ook dat ik iets toe kan voegen aan Helmond Sport, een bepaalde branie. Ik ben en blijf een Helmonder”, grijnst Verkoelen, die ook nog op loopafstand van het SolarUnie Stadion woont.