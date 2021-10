Marcel van der Sloot wil als tijdelijk hoofdtrainer weer eens winst boeken voor TOP Oss

Marcel van der Sloot is al ruim vier jaar te vinden als assistent-trainer in het ‘Osse Kuipje’, dezelfde plek waar hij als speler furore maakte. In de wedstrijd NAC Breda zal hij voor het eerst aantreden als tijdelijk hoofdcoach, of coach Bob Peeters moet plotsklaps een miraculeus herstel vertoon van de ziekte die hem momenteel thuis houdt. “Dat debuut is leuk, al is de manier waarop dat niet”, zegt de voormalig topscoorder van de club zelf. “Maar het draait niet om mij. Ik heb nu ook gewoon contact met Bob. We hebben een goed team en een prettige staf, alleen je zal nu één man langs de lijn staan.”

Aan hem de taak om tegen NAC de eerste overwinning in twee maanden tijd te boeken. Geen gemakkelijke taak, ook al heeft de ploeg uit Breda door hun verlengde bekerduel van dinsdagavond maar liefst 120 minuten in de benen. “Maar ook een overwinning, dat geeft je ook een mentale boost”, weet Van der Sloot. “We moeten een goed plan verzinnen om het hen moeilijk te maken, maar zeker ook voort te borduren op de manier waarop we tot nu toe onze thuiswedstrijden hebben gespeeld. Daar moeten we nu positief resultaat aan koppelen.”

Die poging zal, in tegenstelling tot het teleurstellende van TOP Oss in Sittard, waarschijnlijk niet met een 5-3-2 opstelling gemaakt worden. “We dachten dat we Fortuna het beste konden bestrijden met vijf verdedigers. Tot de goal stond dat qua organisatie goed, maar we moeten concluderen dat we aanvallend onmachtig waren.” De trainer is zich er terdege van bewust dat een overwinning morgen broodnodig is om de moraal in het team overeind te houden. “We leven in een topsportklimaat waarin winnen het allerbelangrijkste is. Dat doet veel met een team, en met individuele spelers. Aan ons de taak daar snel verandering in te brengen.”

Vermoedelijke opstelling: Alblas; Sylla, Lammers, Van Eijma, Pata; Kaak, Stuy van den Herik, Sanches, Mathieu; Dogan, Tejan