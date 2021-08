Margaritha loodst TOP Oss met fantastische pegel voorbij Excelsior

Zoals verwacht was doelman Norbert Alblas één van de debutanten en in de verdediging verscheen de Duitse Nicolas Abdat voor het eerst als linksback. Spits Kyvon Leidsman werd in de Osse voorhoede geflankeerd door kersverse linksbuiten Jearl Margaritha.

Veel konden zij in de openingsfase nog niet laten zien. Thuisclub Excelsior was veel in balbezit en drong de Ossenaren daarbij terug op eigen helft. Na twaalf minuten volgde de eerste speldenprik van TOP pas, toen Justin Mathieu uit een counter het halve veld over stuifde. Helaas was de eindpass niet zuiver en kreeg spits Kyvon Leidsman deze achter zijn voet in plaats van ervoor.

Goede redding Alblas, fantastische goal Margaritha

Grofweg een kwartier later voorkwam Alblas met een scherpe reflex dat een kopbal in het doel belandde, hij kon deze ternauwernood over de lat tikken. Excelsior hield zo vrijwel heel de eerste helft het overwicht, maar liet gaandeweg de Ossenaren steeds beter in de wedstrijd komen. Die straften dat in de 41ste minuut af met een onnavolgbare pegel van Jearl Margarita. Vanuit de lucht knalde hij het leer vanaf de hoek van het strafschopgebied snoeihard de touwen in.

Direct na rust waren de Rotterdammers vastbesloten op gelijke hoogte te komen. Er werd veel druk gezet en effectief gecounterd hoewel het in de afronding vruchteloos bleef. Na een kwartier maakte ook Kay Tejan zijn debuut voor TOP, toen hij ten faveure van Leidsman het veld in kwam. TOP werd al snel gevaarlijk met een bal op de paal, maar in de counter liet ook Excelsior direct de tanden zien.

Bal op de paal

Dat bleef de thuisclub vervolgens doen, maar de bal wilde er maar niet in. Dat was mede te danken aan het uitstekende werk dat sluitpost Norbert Alblas verzette. In de 77ste minuut werd hij daar bovendien bij geholpen door het aluminium, toen ook Excelsior de paal wist te raken. Ondanks onophoudelijke druk barstte de Osse achterhoede niet en sleepte TOP de drie punten mee naar huis.

Opstelling: Alblas; Abdat, Lammers, Piqué, David; Kaak, Stuy van den Herik, Sanches (74. Buyl); Margartitha (85. Damen), Leidsman (60. Tejan), Mathieu (85. Guezen)