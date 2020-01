Met drie nieuwe gezichten kent TOP Oss uitstekende ‘generale’

Voormalig NAC-talent Grad Damen kon in de zomer niet op contractverlenging rekenen en kwam daardoor zonder club te zitten. De 22-jarige middenvelder trad in de wedstrijd tegen Dordrecht heel de tweede helft aan in de verdediging, met rechts naast hem een ander nieuw gezicht: Henk Dijkhuizen. De 27-jarige voormalig jeugdinternational is sinds de zomer niet meer in dienst bij Roda JC, en is nagenoeg rond met TOP, dat hem voor het een halfjaar wil vastleggen. Het publiek op de tribunes was gecharmeerd van zijn felle spel. Met Grad Damen lopen de onderhandelingen nog.