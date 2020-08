Middenvelder Guezen voor een jaar naar TOP Oss

Guezen heeft naast SC Cambuur onder meer gespeeld voor Feyenoord en ADO Den Haag. De geboren Amsterdammer kan op meerdere plaatsen gebruikt worden in het elftal van trainer Klaas Wels. Naast de positie van aanvallende middenvelder kan de linkspoot ook als hangende spits uit de voeten.

Voor Dean Guezen voelt de keuze voor TOP Oss goed: ,,Na een gesprek met Peter Bijvelds en Klaas Wels was mijn keuze snel gemaakt. Het gevoel is goed en ik vind dat er een fijne sfeer hangt op de club.”

,,Het is een creatieve speler, we willen graag zoveel mogelijk creativiteit aan ons team toevoegen. Daarmee is dit een zeer welkome toevoeging aan onze selectie”, aldus technisch directeur Peter Bijvelds.