Na drie jaar nieuwe kledingsponsor TOP Oss: ‘Prachtig om met een profclub uit de regio samen te werken’

Marco van der A, eigenaar van Saller Nederland en importeur van het merk voor de Nederlandse markt, is verheugd over de samenwerking. ,,Ik kom uit Volkel waar onze showroom ook zit. Dat ligt dichtbij Oss en dus ken ik TOP Oss ook goed. Het is prachtig om met een profclub uit onze eigen regio zo’n samenwerking aan te gaan. De komende jaren willen we er alles aan doen om TOP Oss en Saller samen naar nieuwe hoogten te brengen”, zegt hij in een persverklaring.