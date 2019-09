Naar vorm zoekend TOP Oss verspeelt voorsprong en verliest van Go Ahead

Voor eigen publiek is TOP Oss er niet in geslaagd een resultaat te behalen tegen Go Ahead Eagles. Een 1-0 voorsprong werd na rust binnen enkele minuten verspeeld.

Ten opzichte van het uitduel met Roda JC van afgelopen zondag telde het elftal van trainer/coach Klaas Wels enkele wijzigingen. Rick Stuy van den Herik moest enkele uren voor de aftrap alsnog verstek laten gaan vanwege een liesblessure. Niels Fleuren nam zijn plek centraal achterin de Osse defensie in en Jason Bourdouxhe startte als linksback. Ook waren er basisplaatsen voor Levi Opdam en Lars Hutten.

Na een zeer matig eerste kwartier kwam het duel tot leven. Nadat Cas Peters een poging van de bezoekers uit Deventer van de lijn haalde, pakte TOP langzaam maar zeker het initiatief. Philippe Rommens had de openingstreffer op zijn schoen, maar schoot te zwak in. Kort na dat moment was het wél raak. Daarbij kreeg TOP hulp van Go Ahead Eagles-doelman Hobie Verhulst, die een voorzet van Lars Hutten op knullige wijze in zijn eigen goal stompte.

Teruggedrongen

Tijdens de tweede helft werd TOP wat meer in de verdedigende stellingen gedrukt en moest het aan de bak. Toch had het tien minuten na rust zomaar 2-0 kunnen staan. Giovanni Büttner haalde vanaf een meter of twintig fraai uit, maar zag zijn geplaatste poging tegen de binnenkant van de paal belanden. TOP bleef vervolgens moeite houden met de hoge druk van Go Ahead Eagles en kreeg daar ook de rekening voor gepresenteerd. Binnen een tijdsbestek van slechts drie minuten zorgde een dubbelslag van Richard van der Venne ervoor dat het duel volledig kantelde.

Met Pieter Langedijk en Enzo Stroo als vervangers van Lars Hutten en Cas Peters ging TOP op zoek naar een gelijkmaker. Een slotoffensief werd ingezet, maar leverde geen resultaat op. Wel kwam Phillipe Rommens nog heel dicht bij een goal. Zijn verwoestende uithaal spatte op de paal uiteen. Door de nederlaag blijft TOP Oss in de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie bungelen.

TOP Oss - Go Ahead Eagles 1-2 (1-0). 23. Verhulst 1-0 (eigen goal), 63. Van der Venne 1-1, 66. Van der Venne 1-2.