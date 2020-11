NEC stalt twee spelers bij TOP Oss

De overstap van Kalentjev (20) en Vogelzang (20) vindt buiten de transferperiode plaats. De samenwerking tussen de clubs bij de jeugdopleiding maakt die tussentijdse overstap mogelijk.

Kalentjev en Vogelzang staan onder contract bij NEC en maken dit seizoen deel uit van de gezamenlijke beloftenploeg, de Onder 21 van NEC/TOP Oss. Beiden trainden vorige week al mee in het Frans Heesen Stadion. Dat deed Anouar El Azzouzi (19) ook. De middenvelder komt in tegenstelling tot Kalentjev en Vogelzang niet in aanmerking voor een plek in de selectie van TOP.

Corona-uitbraak

Kalentjev is bezig aan zijn tweede seizoen bij NEC. De spits met zowel een Nederlands als Russisch paspoort speelde eerder in de jeugd van Feyenoord. Verdediger Vogelzang werd door NEC net als El Azzouzi vorig jaar zomer opgepikt in de jeugd van Vitesse.

,,Dit is een geweldige kans voor de jongens”, vindt Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC. Hij wijst ook op het beloftenteam dat door aangescherpte coronamaatregelen alleen in kleine groepjes traint en tot begin volgend jaar geen competitie speelt. ,,Bovendien is het fijn om TOP te helpen nu die club in de knoei komt vanwege corona.”

TOP heeft vanwege het virus een grotere selectie nodig. ,,De KNVB heeft gezegd dat we moeten putten uit de jeugdopleiding”, zegt directeur Peter Bijvelds van TOP. ,,Dat is ook nodig, zo bleek bij een corona-uitbraakt laatst. De situatie was toen nijpend. We hadden maar net genoeg spelers om een wedstrijd door te laten gaan.”

Ondersteunende rol

Bijvelds is blij met NEC. Hij geeft aan dat de Nijmeegse club niets verplicht is. ,,TOP heeft in de academie slechts een ondersteunende rol”, legt Bijvelds uit. Zo is de voetbalschool gevestigd in Nijmegen en staan de trainers en spelers bij NEC onder contract. ,,Wel is er al wel vaker gesproken over samenwerking en het inpassen van spelers. Corona heeft dit proces versneld.”

Dennis te Braak, hoofd opleidingen van NEC, noemt de overstap van Kalentjev en Vogelzang tot minimaal de winterstop ‘een goede stap om de samenwerking meer in de praktijk te brengen’.