Nieuwe coronamaatregelen zijn een hard gelag voor TOP Oss

“Het is een hard gelag”, zegt TOP Oss-directeur Peter Bijvelds op gelaten toon. Afgelopen zaterdag sprak hij nog in een uitzending van actualiteitenprogramma EenVandaag over de financiële aderlating die spelen zonder publiek zou betekenen voor met name de kleinere profclubs; twee dagen later is het de realiteit. Hij is zich er terdege van bewust dat de maatregel niet lichtzinnig genomen is, maar zwaar is het wel. “Er moeten besluiten genomen worden, en onze overheid heeft gemeend op basis van de situatie en wat deskundigen zeggen, dat we er forser in moeten gaan staan de komende weken.”

Domenico Mulder, bestuurslid van supportersvereniging De Trouwe Oss, begrijpt eveneens goed dat er maatregelen nodig zijn. “Maar om nou heel de sportwereld hier weer mee te moeten straffen—of ja, ‘straffen’ is misschien niet het goede woord, maar het voelt alsof het een stap te ver gaat. Er is zo veel moeite in gestopt door de club, supportersverenigingen, gemeente, politie, noem maar op.”

In de ogen van Bijvelds wordt die moeite ook erkend. “Het kabinet zegt niet dat de clubs het slecht gedaan hebben, alleen dat het niet voldoende is om het virus onder controle te krijgen. Wat betreft het aantal besmettingen klopt dat, al is dat bij ons in de regio niet het geval.” Hij denkt dat de maatregel daardoor wat gekunsteld aan kan voelen voor het Osse publiek. “Er zijn regionale verschillen, maar we zijn onderdeel van een grotere maatschappij. Het is niet anders.”

Begrip en teleurstelling vechten ook bij Mulder om voorrang. “Natuurlijk waren er dingen die beter konden, maar we waren op de goede weg”, verzucht hij. “En dan nu dit.” Hij maakt zich zorgen over wat het voor de begroting van een kleine club als TOP Oss betekent. De hoop over drie weken het ‘Osse Kuipje’ weer in te mogen, heeft hij inmiddels opgegeven. “Ik denk dat we dit kalenderjaar weinig voetbal meer gaan zien. Hopelijk volgend jaar weer.”