Nieuwe directeur van TOP Oss van tijdelijke aard: ‘Maar als het een paar maanden langer duurt, wil ik best bijspringen’

TOP Oss heeft Jack van Lieshout aangesteld als algemeen directeur. De nieuwe bestuurder benadrukt echter dat het een tijdelijke functie is vanuit zijn rol in de raad van commissarissen. “Er moet gewoon een directeur op papier staan.”

Na het plotselinge vertrek van Peter Bijvelds als directeur van TOP Oss zat men bij de club even met de handen in het haar. Zijn bij De Graafschap ging afgelopen vrijdag in, waardoor er in Oss een gat ontstond dat per direct gevuld moest worden.

Bijvelds vervulde er acht jaar lang namelijk de dubbele functie van technisch en algemeen directeur, en geen enkele organisatie kan zonder die laatste. ,,Er moet gewoon een directeur op papier staan”, legt Jack van Lieshout uit. De Ossenaar is al jaren onderdeel van raad van commissarissen van de club, en werd van daaruit gevraagd zijn naam tijdelijk achter die streep te zetten. ,,Allerlei formaliteiten moeten afgewerkt worden; contracten lopen af en het accorderen van betalingen, dat moet geregeld zijn.”

Lokale zakenwereld

Van Lieshout is centrummanager van de stad Oss en kent er de weg in de lokale zakenwereld. In het voetbalwezen heeft hij echter nog geen ervaring. Gesprekken met een mogelijk directeur die dat wel heeft, zijn volgens hem in een vergevorderd stadium. ,,Het zou best zo kunnen zijn dat deze of volgende week een keuze een nieuwe technische man gepresenteerd wordt die dan ook algemene zaken op gaat pakken.”

Die dubbele functie was de laatste jaren juist gaan wringen bij Bijvelds. ,,Het ging mij er niet om directeur te zijn van een bedrijf, dat was ik immers al jaren geweest”, liet hij vorig seizoen al weten. De club was om die reden voor zijn vertrek al in een vergevorderd stadium om Bijvelds enkel het technische deel te laten vervullen, en de zakelijke kant in andere handen te laten. Volgens Van Lieshout blijft de dubbele functie bij TOP Oss voorlopig echter bestaan. ,,Daar willen we wel naar kijken. Dat heeft alles te maken met budgetten. Een tweehoofdige directie betekent ook twee salarissen.”

Langdurig algemeen directeur worden, terwijl een persoon naast hem het voetbaltechnische deel op zich neemt, is volgens Van Lieshout niet aan de orde geweest. Hij denkt bovendien dat de directeur een jonger persoon moet zijn dan de 65 jaar die hij zelf telt. ,,Het gaat er vooral over dat zaken nu praktisch opgepakt worden. In de interne organisatie gebeurt dat ook al volop met betrekking tot bijvoorbeeld sponsoring, dat blijft allemaal doorlopen.” Desondanks voelt het voor Van Lieshout niet verkeerd om eens op de bestuurdersstoel te zitten in het ‘Osse Kuipje’. ,,Als het een paar maanden langer moet duren en de technische persoon wil zich eerst op die kant focussen, wil ik best nog even in het zakelijke deel bijspringen.”