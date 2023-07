Nieuwe speler TOP Oss: club huurt middenvelder van Excelsior

TOP strikt vervanger Jearl Margaritha: Amine Rehmi tekent meerjarig contract in Oss

De vervanger van Jearl Margaritha bij TOP Oss is bekend: Amine Rehmi moet komend seizoen over de linkerflank denderen. De vleugelspeler liep de afgelopen weken stage bij ADO Den Haag, maar hij tekent in Oss een contract voor twee seizoenen met de optie voor nog een jaar.