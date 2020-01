Nieuweling Grad Damen direct inzetbaar bij TOP Oss tegen Jong AZ

Klaas Wels zag in 2020 een heel ander TOP Oss het Frans Heesen Stadion betreden dan hij in de maanden ervoor onder zijn hoede had. Dat komt mede dankzij de verandering in dynamiek die nieuwe spelers als Dean van der Sluys, Henk Dijkhuizen en de dit weekend vastgelegde Grad Damen veroorzaken.

,,Ik zit vol vertrouwen en goede moed”, zegt hoofdtrainer Klaas Wels aan de vooravond van de start van de tweede seizoenshelft. ,,Er is een frisse wind, er zijn nieuwe spelers, en de bestaande spelersgroep trekt zich daaraan op. Het hele niveau en de spelvreugde gaat daardoor omhoog.”

Die nieuwe spelers zijn de van RKC Waalwijk naar TOP Oss teruggekeerde linksback Dean van der Sluys, de 27-jarige rechtsback Henk Dijkhuizen en voormalig NAC-talent Grad Damen. Van der Sluys zette in december al zijn handtekening onder een contract in Oss, Dijkhuizen werd eerder deze week vastgelegd, en met Damen is de club sinds dit weekend rond. ,,Met overschrijving en al, dus hij is direct inzetbaar”, zegt Wels opgetogen.

Bittere pil

Het was een bittere pil voor TOP Oss hoe het de club verging in de eerste seizoenshelft. De club vergaarde slechts 15 punten, en bezet daarmee de 18de plek van de ranglijst in de eerste divisie. ,,Ongeacht hoe het draait, is het altijd goed om even afstand te nemen”, beschouwt de oefenmeester. ,,Even het hoofd leeg maken.”

Sinds de club op 2 januari weer begonnen is, is er volgens Wels sprake van een omslag. ,,De dynamiek in de groep is op dit moment compleet anders dan voor de winterstop. Je ziet wat een aantal nieuwe mensen in de groep teweeg kan brengen. Er zit meer pit, meer agressie in; er is een wil om te winnen. In de partijen die we spelen, halen we een hoger niveau. Het gaat allemaal een tandje scherper en sneller, en met meer beleving dan eerder het geval was. Ik verwacht dat terug te zien in de komende wedstrijden.”