Officieel: Stephen Buyl is de nieuwe linksbuiten van TOP Oss

De 28-jarige Belg is al enkele weken op proef in Oss, en werd in de oefenduels al meermaals naast de vaste waardes van de club geposteerd. Zijn komst werd dan ook al verwacht , en wordt vandaag bevestigd nu hij een verbintenis van één seizoen, met een optie voor nog een jaar met de Ossenaren is aangegaan.

Voor coach Bob Peeters is Buyl bovendien een oude bekende; de linksbuiten was actief voor KVC Westerlo in de tijd dat de huidig trainer van TOP Oss daar aan het roer stond. Buyl speelde voor die club en voor Royal Antwerp, Cercle Brugge en Zulte Waregem in totaal 65 duels op het hoogste niveau in België. Daarin wist hij twaalf keer het doel te vinden. “Stephen is een ervaren teamspeler die direct goed in de groep paste, met veel spelintelligentie, de wil om zich opnieuw te bewijzen”, aldus directeur Peter Bijvelds. “Hij heeft veel ervaring op een hoger niveau en is gretig om dit bij ons te laten zien.”