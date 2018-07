Olij moet vriend doen vergeten bij TOP Oss: 'Wil het nog beter doen'

TOP Oss verklapt komst keeper Olij

21 juni TOP Oss gaat zich naar alle waarschijnlijkheid versterken met doelman Nick Olij. Op het Twitterkanaal van TOP Oss werd woensdag een foto geplaatst waarin de 22-jarige keeper van Jong AZ vaag te zien is. Het is nog niet bekend of het om een permanente of tijdelijke overgang gaat.